OM seponeert aangiften X-bericht Wilders met afbeelding vrouwengezichten

Het OM heeft de aangiften geseponeerd die zijn gedaan naar aanleiding van een afbeelding die in augustus vorig jaar door Geert Wilders op X was geplaatst. 'Op die afbeelding waren twee vrouwengezichten te zien: links een jonge vrouw met lang blond haar, die vriendelijk kijkt en rechts een onvriendelijk kijkende oudere vrouw met een hoofddoek. Het OM heeft besloten tot een sepot omdat het onvoldoende aanknopingspunten ziet dat de uiting onmiskenbaar de strekking heeft om een groep mensen te beledigen, dan wel aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld', zo meldt het OM.

‘Aan U de keuze op 29/10’

De fractievoorzitter van de PVV had de afbeelding op 4 augustus 2025, dus enkele maanden voor de verkiezingen van dat jaar, op X geplaatst met daarbij de tekst ‘Aan U de keuze op 29/10’. Onder de jonge vrouw staat ‘PVV’ en onder de vrouw met de hoofddoek staat ‘PvdA’. Deze post veroorzaakte veel beroering in de samenleving. Naast de aangiften die zijn gedaan ontvingen de verschillende antidiscriminatiebureaus, de politie en Meld Online Discriminatie in 2025 samen ruim 16.000 meldingen over de uiting.

Onvoldoende wettig en overtuigend bewijs

Het OM heeft de aangiften beoordeeld en besloten om deze te seponeren, omdat het van oordeel is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de uitingen beledigend zijn over een groep mensen (artikel 137c Sr) dan wel aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen mensen (artikel 137d Sr). Voor beide bepalingen is vereist dat de uiting onmiskenbaar betrekking heeft op een groep mensen, wegens een bepaald (vermeend) gemeenschappelijk kenmerk.

Negatief stereotype

Het OM komt na analyse van de afbeelding tot de conclusie dat deze voor verschillende uitleg vatbaar is. De afbeelding kan in de eerste plaats worden begrepen als een politieke boodschap aan de kiezer, om de ontvanger van de afbeelding te motiveren om te stemmen op de PVV. Daarnaast kan worden gesteld dat met het bericht ook een negatief waardeoordeel wordt gegeven over een bevolkingsgroep. De witte vrouw symboliseert, gezien de gezichtsuitdrukking, een positief stereotype van ‘westerse’ vrouwen, terwijl de nors kijkende vrouw met de hoofddoek een negatief stereotype van vrouwen met een islamitische achtergrond symboliseert. De afbeelding zou in die zin kunnen worden begrepen als een uiting over een groep mensen wegens ras en/of godsdienst.

Interpretatie

De afbeelding kan echter ook op andere manieren worden geïnterpreteerd. Zo zou de afbeelding kunnen worden begrepen als een manier van Wilders om het verschil in opvattingen van de PvdA en PVV over moslims en/of islamitische migranten te duiden. Ook kan de afbeelding worden begrepen als een uiting waarmee duidelijk wordt gemaakt wiens belangen Wilders zal vertegenwoordigen wanneer zijn politieke partij de verkiezingen wint. Bij deze interpretaties van de afbeelding heeft Wilders zich naar het oordeel van het OM niet schuldig gemaakt aan een discriminatoire uiting over een groep mensen wegens hun ras en/of godsdienst. Naast deze uitleg zijn er ook nog andere interpretaties mogelijk.

Onwenselijk of kwetsend

Het OM begrijpt dat velen in de samenleving de uitingen onwenselijk of kwetsend vinden. De mate waarin uitingen onwenselijk of kwetsend zijn, is echter niet beslissend voor de vraag of er ook sprake is van strafbaar handelen. Het is de taak van het OM om dit laatste te beoordelen. Het OM ziet daar in dit geval onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor.

De aangevers zijn geïnformeerd over deze beslissing. Als zij het niet eens zijn met deze beslissing dan kunnen zij bij het gerechtshof een zogenoemde artikel 12 Sv klacht indienen.