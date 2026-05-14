donderdag, 14. mei 2026 - 12:52 Update: 14-05-2026 13:00
Vreemd ongeval bij Borger, auto rijdt afrit op
Woensdagavond even na 19.00 uur vond er een bijzondere aanrijding plaats bij Borger op de Borgerveldweg.
Auto rijdt afrit op
Het ongeval was op de afrit van Borger komende vanuit Emmen. Het betrof een aanrijding tussen een vrachtauto en een personenauto. De vrachtwagen kwam vanaf de richting Emmen en kwam boven de afrit in botsing met een personenauto die om onduidelijke redenen de neiging had om de afrit oprijden. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel in de ambulance behandeld.