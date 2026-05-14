Verdachten gevlucht na profkraak Ceintuurbaan

Buurtbewoners in de Pijp schrokken afgelopen nacht op van hard geknal. Bij een geldautomaat op de kruising van de Ceintuurbaan en de Van Woustraat in Amsterdam waren rond 4.20 uur meerdere explosieven afgegaan. De verdachten gingen er vervolgens op een scooter vandoor. De recherche is op zoek naar camerabeelden van bewoners en ondernemers in de omgeving.

De melding kwam in de vroege ochtend van donderdag 14 mei binnen. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek er een explosief nog niet te zijn afgegaan, daarop werd de straat ruim afgezet. De Forensische Opsporing (FO) van de politie was ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Het explosief is uiteindelijk door de EODD meegenomen en elders tot ontploffing gebracht. Het is nog onbekend of er buit is gemaakt.

Vluchtroute

Door getuigen is gezien dat in ieder geval twee verdachten er op een scooter van doorgaan in de richting van de Tweede Sweelinckstraat. De recherche komt daarom graag met mensen in contact die in beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld afkomstig van videodeurbellen of dashcams, in de omgeving van de Tweede Sweelinckstraat en de Van Ostadestraat.