Militairen niet strafrechtelijke vervolgd door OM na heidebranden na oefeningen 2025

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft strafrechtelijk onderzoek gedaan naar natuurbranden tijdens oefeningen van Defensie op 3 april 2025 in de gemeente Ede en op 27 augustus 2025 in Oirschot. De strafrechtelijke onderzoeken werden gestart omdat de verdenking was gerezen dat er tijdens de oefeningen dienstvoorschriften waren overtreden. 'Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten om niemand te vervolgen', zo meldt het OM.

Vijf militairen

'De strafzaken tegen de in totaal vijf militairen die in deze onderzoeken als verdachte waren aangemerkt, worden geseponeerd. Het Openbaar Ministerie vindt het niet opportuun om individuele militairen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor het ontstaan van de branden', aldus het OM.

Protocollen en veiligheidsvoorschriften

Het Openbaar Ministerie is van mening dat er een opdracht ligt bij Defensie om het gevaar op natuurbranden tijdens oefeningen zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor moet aandacht zijn in de protocollen en veiligheidsvoorschriften, alsmede bij de instructie aan de deelnemende militairen. Om die reden zijn de resultaten van de onderzoeken gedeeld met Defensie.

Brand 't Harde april 2026

Ook de resultaten van de onderzoeken naar de recente branden in Otterlo (21 april), ’t Harde (29 april), Weert en Oirschot (30 april) zullen – nadat alle onderzoeken door de Koninklijke Marechaussee zijn afgerond - met dit doel met Defensie worden gedeeld. In een gesprek met het Openbaar Ministerie heeft Defensie toegezegd met de leer- en verbeterpunten uit de onderzoeken aan de slag te gaan.