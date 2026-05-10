Politie verricht 26 aanhoudingen tijdens demonstratie Apeldoorn

De politie heeft zaterdagavond in totaal 26 aanhoudingen verricht op en rond de Laan van Maten in Apeldoorn. 'Daar werd voor de tweede avond op rij gedemonstreerd', zo meldt de politie vandaag. Inwoners van Apeldoorn maken zich namelijk zorgen over de komst van de spoednoodopvang voor vluchtelingen.

Demo tot 20.00 uur

De gemeente Apeldoorn had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 20.00 uur Daarvoor werden ook maatregelen genomen voor de veiligheid van de demonstranten zelf, het verkeer en de buurt. 'Na die tijd weigerde een deel van de aanwezigen te vertrekken. Agenten werden bekogeld met onder meer vuurwerk en andere voorwerpen. Daarop heeft de burgemeester een noodbevel afgekondigd en de politie, met behulp van de mobiele eenheid, ingegrepen', aldus de politie.

Totaal 26 aanhoudingen

Hoewel de rust terugkeerde, besloot een groep later op de avond nogmaals terug te keren. Het verkeer werd daarbij gehinderd en een voertuig dat door wilde rijden belaagd. Hierop is nogmaals ingegrepen om de rust terug te laten keren. Daarbij is het grootste deel van de 26 aanhoudingen verricht.

Demonstratierecht

Zowel politie als gemeente hechten grote waarde aan het demonstratierecht. Daar wordt ook zoveel mogelijk ruimte in geboden. Door handhaving en politie wordt in beginsel voortdurend ingezet op contact maken met de deelnemers, in verbinding blijven en de-escaleren. Helaas sloeg de situatie in de loop van de avond toch om.

Mishandeling BOA

Het grootste deel van de aanhoudingen werd verricht voor het verstoren van de openbare orde. Eén verdachte, een 58-jarige man uit Apeldoorn, werd al rond 19.30 uur aangehouden voor de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente Apeldoorn. Deze boa hield hier lichte verwondingen aan over.

Vrijdagavond

Een avond eerder, op vrijdag, werd er op dezelfde locatie ook gedemonstreerd. Toen werden er zes personen aangehouden.