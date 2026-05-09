KMar: Brand oefenterrein 't Harde van Defensie werd veroorzaakt door ontploffen munitie

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft het feitenonderzoek naar de natuurbrand die op 29 april 2026 uitbrak op het Artillerie Schietkamp (ASK) in 't Harde afgerond. 'Uit het onderzoek is gebleken dat de brand is ontstaan tijdens een geplande oefening met ontploffende munitie. Er zijn geen aanwijzingen zijn gevonden voor strafbare feiten', zo meldt het ministerie van Defensie.

Duidelijkheid

Met de afronding van het onderzoek is er duidelijkheid gekomen over de toedracht. De brand ontstond tijdens een geplande oefening met springstoffen waarbij munitie tot ontploffing werd gebracht. Uit het feitenonderzoek komt naar voren dat de eenheid de oefening correct had aangevraagd en dat het springplan vooraf was goedgekeurd door de relevante autoriteiten van het ASK.

Technische oorzaak

Het meest aannemelijke scenario voor het ontstaan van de brand is een technische samenloop van omstandigheden. Tijdens het springen van de mijnen zijn er vermoedelijk gloeiend hete deeltjes, zoals glasvezelresten van oudere mijnen en resten van de gebruikte brandfakkels, uit de springkuil geslingerd.

Dronebeelden

Dronebeelden van de oefening ondersteunen dit beeld; direct na de ontploffing ontstonden er op verschillende plekken rondom de springput brandhaarden. Door de specifieke omstandigheden ter plaatse breidde het vuur zich zeer snel uit tot een grote vuurzee.

Afsluiting onderzoek

Omdat er geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten, is het feitenonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland afgerond. De resultaten worden overgedragen aan Defensie met het oog op mogelijke aanpassingen van de protocollen en voorschriften.

Overzicht van nog drie andere lopende brandonderzoeken

De Koninklijke Marechaussee verricht op dit moment nog onderzoek naar drie andere branden die onlangs op militaire oefenterreinen hebben plaatsgevonden:

- Ederheide: brand uitgebroken op dinsdag 21 april 2026.

- Oirschotse Heide: brand uitgebroken op donderdag 30 april 2026.

- Weerterheide: brand uitgebroken op donderdag 30 april 2026.