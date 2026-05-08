'Risico op hantavirus voor mensen in Nederland is erg klein'

Op dit moment zijn er in Nederland drie mensen met klachten getest op het Andesvirus, een variant van het hantavirus. Twee testuitslagen zijn negatief. De andere test wordt nog geanalyseerd. Deze drie mensen hebben klachten ontwikkeld nadat zij aan boord van een vliegtuig contact hadden met een met Andesvirus besmet persoon. De GGD blijft deze mensen monitoren.

De andere passagiers krijgen informatie van de GGD over wat zij moeten doen. Dit hangt af van hun plek in het vliegtuig en de mate van contact met de persoon met Andesvirus.

Als de passagiers direct contact hebben gehad, worden zij dagelijks gebeld door de GGD om de gezondheid van deze passagiers goed in de gaten te houden. De passagiers die nauw contact hebben gehad worden gevraagd zelf hun klachten in de gaten te houden.

Risico voor mensen in Nederland is erg klein

Het RIVM begrijpt dat mensen in Nederland vragen en zorgen hebben over het virus. Toch benadrukt het RIVM dat de kans dat mensen het Andesvirus krijgen heel klein is.

Het Andesvirus verspreidt zich namelijk vooral door contact met uitwerpselen van muizen en ratten. De kans dat dit virus zich van mens op mens verspreidt is heel erg klein. Dat gebeurt alleen als mensen langere tijd nauw contact met elkaar hebben, bijvoorbeeld in een gezinssituatie.

Intensieve samenwerking met verschillende partijen

Het RIVM werkt nauw samen met onder meer GGD’en, het ministerie van VWS, het minsterie van Buitenlandse Zaken, het Erasmus MC, nationale overheden en internationale gezondheidsorganisaties zoals het ECDC en de WHO.