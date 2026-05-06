Zoete smaak en kleur maakt e-sigaret aantrekkelijk, ook voor niet-rokers

Niet alleen zoete smaken maar ook de kleur beïnvloedt de aantrekkelijkheid en het gebruik van e-sigaretten. Dat blijkt uit onderzoek van Ina Hellmich (RIVM). Ze pleit er daarom voor om een standaard, neutraal uiterlijk voor e-sigaretten in te voeren, in navolging van het smaakjesverbod. Hellmich promoveert vandaag aan de Wageningen Universiteit & Research (WUR).

Uit Hellmichs onderzoek blijkt dat kleuren de smaakbeleving al beïnvloeden wanneer mensen een product zien of ruiken. Daarmee kunnen producenten e-sigaretten aantrekkelijk maken. Zelfs als in e-sigaretten precies dezelfde tabakssmaak werd gebruikt vonden deelnemers bijvoorbeeld dat een rode e-sigaret zoeter smaakte dan dezelfde e-sigaret in het wit of bruin.

Zoete e-sigaretsmaken net zo aantrekkelijk als zoete voedselsmaken

In dit onderzoek werd ook gevonden dat zoete e-sigaretsmaken net zo aantrekkelijk werden ervaren als zoete voedselsmaken. Verwacht werd dat er een verschil zou zijn tussen rokers en niet-rokers, maar dat lijkt niet het geval. Beide groepen vonden zoete e-sigaretsmaken zeer aantrekkelijk, en geen van beide groepen voelde zich aangetrokken tot hartige smaken.

Effect smaakjesverbod

Nederland heeft sinds 2024 een verbod op alle andere smaken dan tabak in e-sigaretten. Onderzoek toont aan dat dit smaakjesverbod effectief is. Veertig procent van de e-sigaretgebruikers is minder gaan vapen door het verbod en 22 procent is helemaal gestopt. Dit effect was even sterk bij jongeren (13-24 jaar) als bij volwassenen (25 jaar en ouder). Ook bleek dat sommige mensen nog steeds e-sigaretten met zoete smaken gebruikten. De meesten van hen kochten deze producten in het buitenland.

Neutrale e-sigaret

Smaak en kleur beïnvloeden dus de aantrekkelijkheid en het gebruik van e-sigaretten. Eerder onderzoek liet zien dat naast kleur ook andere ontwerpkenmerken de aantrekkelijkheid van een product kunnen vergroten. Hellmich adviseert daarom het invoeren van een gestandaardiseerde (neutrale) e-sigaret. Niet alleen voor de verpakking, ook voor het apparaat zelf. Bij voorkeur gelden dit soort maatregelen overal in Europa, om te voorkomen dat mensen in het buitenland gaan kopen.