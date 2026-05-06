Vijftal inbrekers aangehouden na inbraak in Schoorl

De politie heeft dinsdagavond 5 mei een vijftal inbrekers op heterdaad aangehouden na een inbraak bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schoorl. Het gaat om een 51-jarige man, twee mannen van 48, een 47-jarige man en een 45-jarige man. Allen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De verdachten zitten nog vast en hun rol wordt verder onderzocht.

Rond 22.30 uur kreeg de politie melding van de inbraak. Met behulp van de politiedrone kregen agenten zicht op de vijf verdachten. Twee inbrekers werden op het terrein aangehouden. De andere drie inbrekers wisten in eerste instantie te ontkomen en zijn het weiland in gerend. Met behulp van de politiehelikopter, drone en na inzet van de politiehond werden de overige inbrekers uiteindelijk aangehouden. Bij deze aanhouding is één verdachte gebeten door de politiehond en ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De inbrekers hadden verschillende inbrekerswerktuig bij zich