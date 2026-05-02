Zware buien onderweg

Vanavond trekken enkele onweersbuien noordwaarts over het land. Op een enkele plaats kan bij de buien hagel voorkomen, er kan veel regen in korte tijd vallen en er zijn windstoten rond 60 km/u mogelijk. In het noorden en noordoosten blijft het waarschijnlijk nog droog. Er is weinig wind.

Komende nacht komen er in het noorden eerst nog enkele buien voor, mogelijk nog met onweer. De buien trekken noordwaarts weg. De minimumtemperatuur ligt rond 13°C. De wind is zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen.

Morgenochtend begint vrijwel overal droog met geregeld zon. In de loop van de ochtend komen er in het westen enkele buien voor met een kleine kans op onweer. De wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting. Morgenmiddag is het half tot zwaar bewolkt. Er trekken enkele buien over het land, vooral in het noordoosten zijn dat soms stevige buien met onweer en kans op windstoten tot 70 km/uur. De middagtemperatuur varieert van 17°C langs de westkust tot 24°C plaatselijk in het oosten en noordoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is overwegend matig.



Morgenavond komen verspreid over het land enkele buien voor, mogelijk met onweer. In het Waddengebied is er kans op mist. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. (Bron: KNMI)