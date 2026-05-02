Grote natuurbrand 't Harde onder controle

De brandweer heeft de grote natuurbrand op het militairere oefenterrein bij ’t Harde onder controle. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelederand is het grootste gevaar geweken.

Het blussen en koelen van de grond is door de brandweer van Defensie overgenomen van de burgerbrandweer. Mocht de brand onverhoopt toch weer oplaaien, dan kan er direct weer worden opgeschaald.

De Koninklijke Marechaussee gaat onderzoek doen naar de toedracht van de brand. Op het moment dat de brand uitbrak was er een oefening op het terrein. Vanwege de droogte stopt Defensie niet met oefenen, maar worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen,

