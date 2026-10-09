Politie treft bij inval in Utrecht 8 personen, cash en pokertafels aan

Op donderdagavond 1 oktober heeft de politie in een woning aan de Faustdreef in Utrecht-Noord diverse spullen in beslag genomen die in verband worden gebracht met illegale gokactiviteiten. 'Daarbij werd een man van 33 uit Utrecht aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Informatie

De politie had al enige tijd de beschikking over informatie van de Kansspelautoriteit dat er in een de woning op verschillende dagen illegaal werd gegokt voor hoge bedragen. De politie is hierop in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Kansspelautoriteit een onderzoek gestart.

Inval

Donderdagavond 1 oktober rond 22.30 uur is de politie met ondersteuning van de Dienst Speciale Interventies (DSI) de woning aan de Faustdreef binnen getreden. In de woning waren op dat moment acht personen aanwezig. Zij werden gefouilleerd. Een van hen, een 33-jarige man uit Utrecht is aangehouden op verdenking van het faciliteren van illegale kansspelen.

Geldbedragen geïnd door Belastingdienst

In de woning waren een groot geldbedrag, pokertafels, pokerfiches en pokerkaarten aanwezig. De Belastingdienst heeft geldbedragen geïnd in verband met openstaande vorderingen. Diverse goederen en een bedrag aan contant geld zijn door de politie in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat er al langere tijd illegale kansspelen plaatsvinden in de woning.

Maatregelen

Er wordt nader onderzoek gedaan en eventuele bestuurlijke maatregelen worden overwogen.