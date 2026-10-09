Wisselvallig herfstweekend met vooral zaterdag veel wind

Zaterdag talrijke buien en veel wind

Zaterdag trekken vanuit de Noordzee talrijke buien over het land. De meeste buien vallen in de noordelijke regio’s en de zwaarste buien kunnen gepaard gaan met onweer en zware windstoten. In de zuidoostelijke helft blijft het in de ochtend overwegend droog, maar later op de dag ontstaan ook daar enkele buien.

De temperatuur stijgt naar 14 of 15 graden, maar tijdens stevige buien kan het afkoelen tot ongeveer 12 graden. Daarbij staat een stevige westenwind. Ook in de avond en nacht naar zondag blijft het onstuimig. Vooral aan de kust waait het stevig door en aan de noordwestkust en op de Wadden zijn windstoten tot 85 km/uur mogelijk.

Zondag minder wind en later minder buien

Ook zondag trekken buien over het land, afgewisseld met zonnige momenten. Opnieuw krijgt de noordelijke helft de meeste buien. De westenwind neemt gedurende de dag in kracht af en de temperatuur komt uit op 13 tot 15 graden, met de hoogste waarden aan de kust. Aan het einde van de middag neemt het aantal buien af en ontstaan brede opklaringen.

Volgende week temperaturen tot 19 graden

Na het weekend zijn er aanvankelijk vaker droge momenten. In de loop van de week neemt de kans op buien weer toe. De temperatuur stijgt geleidelijk naar 15 tot lokaal 19 graden. Tijdens heldere nachten kan het vooral in het binnenland flink afkoelen.