90% van de consumenten wil vóór aankoop weten hoelang product meegaat

Bijna 90% van de consumenten wil vóór aankoop weten hoe lang een product normaal meegaat. 86% wil bovendien dat op de verpakking staat hoe lang de winkelier garantie geeft. Ook wil 90% dat informatie over wettelijke en fabrieksgarantie op de bon staat. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond vroeg 3100 panelleden naar hun ervaringen met een defect of ondeugdelijk product. Meer dan 1000 kregen daar in de afgelopen 12 maanden mee te maken. Van hen deed 59% geen beroep op garantie. Meestal omdat ze dachten dat er geen garantie meer op het product zat. Vaak ten onrechte. Uit eerdere onderzoeken van de Consumentenbond bleek ook dat verkopers garantieaanvragen vaak onterecht afwijzen.

Geen standaard 2 jaar garantie

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten én winkeliers denken vaak dat er standaard 2 jaar garantie geldt, maar dat klopt niet. Ze verwarren fabrieksgarantie met wettelijke garantie. In Nederland hebben consumenten recht op een product dat zo lang meegaat als ze er redelijkerwijs van mogen verwachten.Dat kan 2 jaar zijn, maar ook 8 jaar. Van een wasmachine mag je bijvoorbeeld verwachten dat die langer meegaat dan een elektrische tandenborstel. De grote vraag is: hoe weet je hoe lang een product mee zou moeten gaan?’

Nieuwe gebruiksduurtabel nodig

In 2014 publiceerde brancheorganisatie Techniek Nederland een gebruiksduurtabel (pdf) van elektrische apparaten. Daarin staat per apparaat beschreven hoe lang de verwachte levensduur is. Maar de lijst is onvolledig en sterk verouderd. Sinds 2023 praat de Consumentenbond met onder meer Techniek Nederland, fabrikanten en verkopers over het actualiseren van de lijst. ‘Maar dat gaat tergend langzaam’, aldus Molenaar: ‘Het lukt maar niet om voldoende gegevens van de betrokken partijen te verzamelen. De presentatie van de nieuwe tabel is inmiddels meerdere keren uitgesteld.’

Oproep samen met Natuur & Milieu

Om schot in de zaak te krijgen, vraagt de Consumentenbond nu aan de Tweede Kamer om een duidelijke deadline te stellen voor de nieuwe gebruiksduurtabel. De oproep doet de Consumentenbond samen met Natuur & Milieu. Molenaar: ‘Garantie, en daarmee recht op gratis reparatie, is niet alleen belangrijk voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Als meer consumenten voor reparatie kiezen, belanden er minder spullen op de vuilnisbelt. 70% van onze panelleden zegt zeker voor reparatie te hebben gekozen als ze wisten dat dat kosteloos onder garantie kon.’