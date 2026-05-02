FVJ: Veiligheid van journalisten ook in ons land zorgwekkend

Op zondag 3 mei – de Dag van de Persvrijheid – staan we opnieuw stil bij het belang van vrije en onafhankelijke journalistiek. Juist nu, in een wereld waarin de persvrijheid zo onder druk staat, blijft dat essentieel.

Op deze dag verschijnt traditiegetrouw de Persvrijheidsmonitor, opgesteld door mr. Otto Volgenant en dr. Tarlach McGonagle. De monitor biedt een overzicht van de ontwikkelingen rond persvrijheid in Nederland, aldus de Nederlandse Vereniging voor Journalisten de NVJ.

''In deze zestiende editie blijkt dat Nederland nog altijd tot de wereldtop behoort als het gaat om persvrijheid, maar dat de veiligheid van journalisten zorgwekkend achterblijft. Het aantal meldingen van bedreiging en geweld is opnieuw gestegen, en ook politieke druk, mediaconcentratie en de invloed van grote technologiebedrijven zetten de vrije nieuwsvoorziening onder druk. Tegelijkertijd zijn er stappen vooruit, zoals de invoering van de European Media Freedom Act (EMFA), die de onafhankelijkheid van media moet versterken.''