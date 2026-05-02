Minderjarige verdachte aangehouden na social media foto

Naar aanleiding van een melding is een minderjarige verdachte in Vlissingen aangehouden voor bezit van een vuurwapen. Ook is er drugs aangetroffen.

Op social media ging er een foto rond van de minderjarige verdachte waarop ook een vuurwapengelijkend voorwerp te zien was. Uiteraard hebben agenten daar meteen actie op ondernomen en is er vrijdag 1 mei 2026 rond 16.30 uur op de Van Dishoeckstraat een minderjarige verdachte uit Vlissingen aangehouden.

In de woning is een vuurwapengelijkend voorwerp aangetroffen. Ook zijn er soft- en harddrugs aangetroffen en een grote hoeveelheid contant geld. Alle spullen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De minderjarige verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.