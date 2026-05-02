Suzuki maakt prijs volledig nieuwe Across Plug-in Hybrid bekend

De krachtige en rijk uitgeruste SUV is in Nederland leverbaar met een consumentenadviesprijs van 52.695 euro en positioneert zich daarmee scherp binnen het segment van grote plug‑in hybride SUV's met vierwielaandrijving.

De nieuwe Across is uitgerust met een moderne plug-in hybride aandrijflijn bestaande uit een 2,5-liter viercilinder benzinemotor en twee elektromotoren. Samen leveren zij een systeemvermogen van 227 kW (304 pk). Dankzij de 22,7 kWh batterij zijn veel dagelijkse ritten grotendeels elektrisch af te leggen, zonder in te leveren op prestaties of rijbereik. De E-Four vierwielaandrijving verdeelt het vermogen intelligent over de voor- en achterwielen en zorgt voor optimale tractie en stabiliteit, ook bij slechte weersomstandigheden of op onverharde wegen.

