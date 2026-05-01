Opmars elektrische occasion zet door in april

In april werden er 13.791 gebruikte elektrische auto’s (EV’s) verkocht, bijna twee keer zoveel als in april vorig jaar (7.016). Dat is opvallend, omdat de totale occasionmarkt in april juist licht terugliep. In totaal werden 169.570 gebruikte auto’s verkocht, tegenover 173.430 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van datapartner RDC, geanalyseerd door BOVAG.

BOVAG signaleerde in maart al een duidelijke stijging van het marktaandeel van elektrische occasions, mede in het licht van de gestegen brandstofprijzen. Het marktaandeel van gebruikte EV’s lag in maart 2025 nog op 3,8 procent en steeg in maart van dit jaar, de eerste volledige maand sinds het uitbreken van de oorlog in Iran, door naar 7,6 procent. In april zette die stijging verder door en kwam het marktaandeel uit op 8,1 procent (versus 4,1 procent in april 2025).

Top 10 meest verkochte EV-modellen april 2026

Volkswagen ID.3 (706 verkopen, 5,1 procent marktaandeel) Tesla Model 3 (677 verkopen, 4,9 procent marktaandeel) Kia Niro (633 verkopen, 4,6 procent marktaandeel) Peugeot 208 (493 verkopen, 3,6 procent marktaandeel) Hyundai Kona (490 verkopen, 3,6 procent marktaandeel) Volvo XC40 (446 verkopen, 3,2 procent marktaandeel) Volkswagen ID.4 (443 verkopen, 3,2 procent marktaandeel) Polestar 2 (423 verkopen, 3,1 procent marktaandeel) Škoda Enyaq (410 verkopen, 3,0 procent marktaandeel) Audi Q4 e-tron (376 verkopen, 2,7 procent marktaandeel)



Import verdubbelt, export loopt terug

De toenemende vraag naar gebruikte elektrische auto’s is inmiddels ook terug te zien in de import- en exportcijfers. In april werden er 1.817 gebruikte elektrische auto’s geïmporteerd, tegenover 903 in april vorig jaar. Daarmee verdubbelde de import. Tegelijk daalde de export van gebruikte EV’s van 3.305 naar 2.755. Per saldo verlaten er nog altijd meer gebruikte elektrische auto’s Nederland dan er binnenkomen: de netto uitstroom kwam in april uit op 938 EV’s. Wel is dat duidelijk minder dan vorig jaar, toen het saldo nog 2.402 negatief was.