Grootste 112-dag van Oost-Nederland komt naar Nijverdal

Nijverdal maakt zich op voor een indrukwekkende dag vol actie en beleving. Op zaterdag 9 mei 2026 vindt bij het politiebureau aan de Anders Celsiusstraat de grootste 112-dag van Oost-Nederland plaats.

Tussen 12.00 en 16.00 uur krijgen bezoekers een unieke kans om van dichtbij kennis te maken met de wereld van hulpverlening.



Meer dan 30 hulpdiensten zijn aanwezig om te laten zien wat er allemaal komt kijken bij hun werk. Van politie en brandweer tot ambulancediensten en andere hulpverleners: ze staan klaar om vragen te beantwoorden en hun expertise te delen. Daarnaast is er een indrukwekkende verzameling van ruim 70 voer-, vaar- en luchtvaartuigen te bewonderen: een buitenkans voor jong én oud.

Alsof dat nog niet genoeg is, staan er ook diverse demonstraties op het programma waarbij bezoekers kunnen zien hoe hulpdiensten in actie komen. En wie altijd al eens een hulpverlener persoonlijk wilde spreken, kan terecht bij de Meet & Greet.

De toegang is gratis en het evenement is geschikt voor alle leeftijden. Een mooie gelegenheid voor een leerzaam én leuk uitje in de regio Oost-Nederland.

Zet zaterdag 9 mei dus in de agenda en kom langs in Nijverdal. En kijk voor meer informatie op de instagrampagina van Politie_Hellendoorn.