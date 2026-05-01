CHERY: nieuw automerk voor het hele gezin

Dat is bekendgemaakt op de eerste persdag van de 2026 Beijing International Auto Show. Het merk start in juni (Tiggo 9 vanaf 2027) met de verkoop van een reeks innovatieve, geëlektrificeerde SUV's met competitieve prijzen, gericht op Nederlandse gezinnen.

Chery Automobile is een van de snelst groeiende autoconcerns ter wereld. Het merk CHERY werd opgericht in 1997 met de missie om innovatieve, hoogwaardige en duurzame mobiliteit wereldwijd toegankelijk te maken. Die ambitie heeft geleid tot meer dan 17 miljoen verkochte voertuigen in 120 landen en regio's, inclusief meer dan 5 miljoen geëxporteerde auto's buiten China. Daarmee is CHERY al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China.