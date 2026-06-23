ANWB all seasonbandentest: Slechts helft scoort voldoende

ANWB adviseert automobilisten om bij de aanschaf van all seasonbanden niet alleen naar de aankoopprijs te kijken. De nieuwste ANWB all seasonbandentest 2026 laat namelijk grote verschillen zien in slijtage én brandstofverbruik. Zeker nu brandstofprijzen hoog zijn, kan een verkeerde keuze leiden tot hogere kosten per kilometer.

In de test van zestien all seasonbanden in de maat 185/65 R15 krijgt slechts de helft een positief koopadvies. Hoewel all seasonbanden zich de afgelopen jaren sterk hebben ontwikkeld en steeds beter presteren onder uiteenlopende omstandigheden, blijft het belangrijk om kritisch te kiezen. Opvallend is dat de prestaties in deze kleinere maat achterblijven ten opzichte van eerdere tests van 16- en 17-inch banden.

“Het is positief dat all seasonbanden een serieus alternatief zijn geworden voor zomer- en winterbanden, zeker omdat ook montage en wisselkosten stijgen,” aldus Menno Neeteson, automotive expert van ANWB. “Maar dat betekent niet dat elke all seasonband automatisch een goede keuze is.”

Grote verschillen in kosten per kilometer

De test maakt duidelijk dat goedkoop in aanschaf niet gelijkstaat aan goedkoop in gebruik. De verschillen in kosten zitten vooral in levensduur en brandstofverbruik.

• Het brandstofverbruik kan verschillen met 0,3 tot 0,4 liter per 100 km

• Dat betekent een 5 tot 7% hoger of lager verbruik

• Over de levensduur van een band kan dit tientallen tot honderden euro’s schelen

In tijden van hoge brandstofprijzen weegt dit verschil flink mee in de totale autokosten. “Wie alleen naar de prijs op het prijskaartje kijkt, komt vaak duurder uit,” stelt Menno Neeteson. “Een iets duurdere band kan zich door lager verbruik en langere levensduur toch terugverdienen.”

Duurdere band vaak voordeliger

Opvallend is dat de Continental AllSeasonContact 2 – een van de duurdere banden in aanschaf – uiteindelijk als voordeligste uit de test komt qua kilometerprijs. Dit komt door de gunstige combinatie van lange levensduur en laag brandstofverbruik.

Daartegenover staat dat de GT Radial – de goedkoopste in aanschaf van de aanbevolen banden – per kilometer juist duurder blijkt, vanwege snellere slijtage en een hoger verbruik.

Duidelijke winnaar

De Continental AllSeasonContact 2 is de enige band in de test met het eindoordeel ‘goed’. Daarnaast scoren twee banden een ruime voldoende en vijf banden een voldoende. De overige banden laten steken vallen op onder andere veiligheid, prestaties in winterse omstandigheden of duurzaamheid.

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