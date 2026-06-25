Dringende oproep Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland: stel koele ruimtes open bij hitte

Vrijdag en zaterdag worden naar verwachting de heetste dagen van de huidige hittegolf. Op veel plekken lopen de temperaturen fors op. Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland roepen eigenaren en beheerders van koele, openbare gebouwen daarom dringend op om hun deuren te openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden.

Extreme hitte is meer dan ongemak: het vormt een serieus risico voor de gezondheid. Voor mensen in slecht geïsoleerde woningen en voor dak- en thuisloze mensen is verkoeling vaak niet vanzelfsprekend. Ook ouderen, zwangere vrouwen, baby’s en mensen met een fysieke of mentale kwetsbaarheid lopen extra risico. Klachten als uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte kunnen snel ontstaan.

Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis: “Tijdens een hittegolf zien we dat mensen – vooral in steden – geen goede plek hebben om af te koelen. Iets simpels als het openstellen van een koele ruimte kan voor mensen in de hitte echt het verschil maken.

“We roepen gemeenten en organisaties op om juist op deze dagen naar elkaar om te kijken en hun ruimtes beschikbaar te stellen. Denk aan kerken, moskeeën, bibliotheken, buurthuizen en gemeentehuizen, en stel deze op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni (langer) open als koele en toegankelijke plek voor iedereen die dat nodig heeft”.

Juist in de avond en in het weekend

Steeds meer organisaties stellen hun gebouwen open als ‘cool shelter’. Dat is een belangrijke stap. Tegelijkertijd is het cruciaal dat deze plekken beschikbaar zijn op de momenten waarop de hitte het zwaarst weegt: aan het eind van de middag en in het weekend.

“Het is geweldig dat zoveel instellingen hun gebouwen openstellen. Nu is het belangrijk dat dit – indien mogelijk – ook gebeurt op de momenten waarop mensen de verkoeling het hardst nodig hebben: aan het einde van de middag, tussen 16.00 en 19.00 uur, en bij voorkeur ook in het weekend, wanneer veel locaties normaal gesloten zijn”, zegt Edwin van der Strate van Klimaatverbond Nederland.

Let op elkaar

Naast het creëren van koele plekken roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland iedereen op om extra naar elkaar om te kijken. Segaar: “Juist tijdens extreme hitte kan een klein gebaar veel betekenen. Een kort bezoek om te kijken of iemand voldoende drinkt en of hulp nodig is om de woning koel te houden, kan al verschil maken. We kunnen de hitte niet stoppen, maar we kunnen wel samen voorkomen dat mensen in de problemen komen. Dat begint met een open deur”.

Let op signalen als sufheid, verwardheid of problemen met het evenwicht. Bel bij twijfel altijd 112. Voor meer informatie over symptomen en wat te doen bij hitteklachten, ga naar de website van het Rode Kruis of download de EHBO-app.