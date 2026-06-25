Roer moet om: alcoholgebruik moet minder normaal worden 1 glas per dag is ook risicovol

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om alcoholgebruik te denormaliseren en te ontmoedigen. De raad concludeert dat er geen veilige ondergrens is voor alcoholgebruik; ook 1 glas per dag is risicovol. Het gaat daarbij zowel om gevolgen voor de volksgezondheid als om gevolgen voor de veiligheid.

Advies over gevolgen van alcohol

Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over de gevolgen van alcohol voor de gezondheid in brede zin, dus niet alleen over het risico op ziekte en sterfte maar bijvoorbeeld ook over het risico op verkeersongevallen en incidenten met agressie en geweld. De commissie Alcohol concludeert op basis van de huidige stand van wetenschap dat er geen veilige ondergrens is voor alcoholgebruik.

7 soorten kanker

Er is sterk bewijs dat elke hoeveelheid alcohol het risico verhoogt op 7 soorten kanker. Ook verhoogt alcohol het risico op orgaanschade. Dat een beperkte mate van alcoholgebruik gezondheidswinst zou kunnen opleveren, bijvoorbeeld door een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten, is volgens de commissie onvoldoende bewezen.

Alcohol en verkeer

Alcoholgebruik verhoogt niet alleen het risico op kanker en orgaanschade, het brengt ook risico’s met zich mee voor de gezondheid in bredere zin. Bij elke mate van alcoholgebruik neemt het risico op verkeersongevallen toe. Ook verhoogt alcoholgebruik het risico op incidenten met agressie en geweld, waardoor het risico op letsel ook toeneemt – niet alleen voor degene die alcohol gebruikt, maar ook voor anderen. Daarnaast beïnvloedt alcohol het functioneren van de hersenen en verhoogt het de kans op een verslaving.

'Alcohol is schadelijk voor de volksgezondheid'

De commissie concludeert dat alcohol schadelijk is voor de volksgezondheid en voor de veiligheid en adviseert de minister van VWS daarom om het alcoholbeleid aan te passen. Het beleid moet volgens de commissie gericht zijn op het denormaliseren en ontmoedigen van alcoholgebruik voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden.