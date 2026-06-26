Uitgaven gezondheidszorg 6,1 procent hoger in 2025

In 2025 is 120,2 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg. Dat is 6,9 miljard euro, 6,1 procent, meer dan in 2024. In de afgelopen vier jaar, na de coronapandemie, zijn de uitgaven aan gezondheidszorg ongeveer even hard gegroeid als de hele economie. In 2025 bedragen de zorguitgaven 10,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), in 2022 was dat 10,1 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Het CBS publiceert twee cijfers over zorguitgaven: één volgens de internationale definitie van uitgaven aan de gezondheidszorg van Eurostat/OESO/WHO en één die, naast de gezondheidszorg, ook de uitgaven aan welzijnszorg (waaronder kinderopvang, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk) omvat. Dit bericht gaat over het internationaal afgestemde cijfer; het bredere cijfer verschijnt in het najaar, als er meer bronnen beschikbaar zijn.

Afgezien van de jaren van de coronapandemie zijn de gezondheidsuitgaven als aandeel van het bbp sinds 2009 redelijk stabiel. Het aandeel van de gezondheidszorguitgaven in het bbp wordt bepaald door de ontwikkeling van de zorguitgaven en de ontwikkeling van de totale economie. Zaken als beleid, vergrijzing, nieuwe behandelingen en tariefontwikkelingen beïnvloeden de zorguitgaven, terwijl economische groei en prijsontwikkeling het bbp bepalen.

Sterkere stijging uitgaven Wlz dan Zvw

De uitgaven aan gezondheidszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) stijgen in 2025 met 7,6 procent. Deze zijn bijvoorbeeld bedoeld voor zorg voor ouderen en mensen met een beperking of psychische aandoening die blijvend intensieve zorg nodig hebben. De uitgaven voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgen met 5,4 procent.