Nullijn geschrapt na maanden actie, rijk doet nieuw loonvoorstel rijksambtenaren

De rijksoverheid heeft de nullijn definitief losgelaten. Na maanden van acties en stakingen ligt er een nieuw cao-bod voor rijksambtenaren. In dat bod krijgen alle rijksambtenaren per 1 juli een loonsverhoging van 2,7%.

Daarbovenop krijgen zij een eenmalige uitkering die hoger is voor lagere cao-schalen. Ook gaat de kilometervergoeding omhoog.

Vakbonden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid noemen het nieuwe bod een duidelijke doorbraak. Het loondictaat, een erfenis van het kabinet Schoof waartegen de bonden zich samen met hun leden al maanden fel verzetten, is definitief geschrapt.

Doorbraak na maanden actievoeren



Met landelijke stakingen, lokale acties en werkonderbrekingen lieten duizenden rijksambtenaren de afgelopen weken en maanden zien dat de maat vol was. Zij accepteerden niet dat hun salarissen eenzijdig werden bevroren, terwijl de prijzen bleven stijgen.

Hun acties hebben effect gehad. Het kabinet heeft moeten erkennen dat rijksambtenaren geen sluitpost zijn op de begroting, maar broodnodige vakmensen die Nederland dagelijks draaiend houden. Van gevangenispersoneel tot douaniers, van medewerkers van de Belastingtelefoon tot weginspecteurs: zij kwamen op voor hun belang en hebben samen het verschil gemaakt.

Erkenning voor vakmanschap



Het nieuwe bod betekent dat er weer ruimte is voor loonontwikkeling. Naast de loonstijging van 2,7% ontvangen rijksambtenaren een eenmalige uitkering die gunstiger is voor medewerkers in lagere cao-schalen: medewerkers in cao-schalen tot en met 5 krijgen €1.400, in schalen 6 t/m 10 €1.200 en in schalen 11 en hoger €1.000 (naar rato). Ook gaat de kilometervergoeding van 21 naar 23 cent per kilometer.

Vakbondsleden aan zet



Rijksambtenaren hebben zich de afgelopen maanden van hun meest betrokken en strijdbare kant laten zien, en dat heeft gewerkt. Nu is het oordeel aan hen. De vakbonden leggen het cao-bod voor aan hun leden. Zij kunnen zich de komende weken uitspreken over het voorstel. Als zij instemmen gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in op 1 januari 2026 en loopt deze tot en met 31 december 2026.