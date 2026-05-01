vrijdag, 1. mei 2026 - 10:35 Update: 01-05-2026 10:38
Jaecoo 8 SHS-P: nieuw vlaggenschip met ruim 1.000 km actieradius
Foto: Omoda Jaecoo
Amsterdam
Omoda Jaecoo heeft op de 2026 Beijing International Auto Show zijn nieuwe topmodel gepresenteerd: de Jaecoo 8 SHS‑P.
De ruime SUV met vierwielaandrijving en keuze uit vijf of zeven zitplaatsen combineert luxe, geavanceerde technologie en krachtige prestaties. De introductie in Nederland staat gepland voor mei. De plug-in hybride aandrijflijn van de Jaecoo 8 SHS‑P levert een systeemvermogen van 315 kW (428 pk) en accelereert van 0‑100 km/u in 5,8 seconden. Tegelijkertijd biedt hij een volledig elektrische actieradius tot 134 kilometer en een totale range van meer dan 1.000 kilometer.