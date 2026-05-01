Jaecoo 8 SHS-P: nieuw vlaggenschip met ruim 1.000 km actieradius

De ruime SUV met vierwielaandrijving en keuze uit vijf of zeven zitplaatsen combineert luxe, geavanceerde technologie en krachtige prestaties. De introductie in Nederland staat gepland voor mei. De plug-in hybride aandrijflijn van de Jaecoo 8 SHS‑P levert een systeemvermogen van 315 kW (428 pk) en accelereert van 0‑100 km/u in 5,8 seconden. Tegelijkertijd biedt hij een volledig elektrische actieradius tot 134 kilometer en een totale range van meer dan 1.000 kilometer.