FNV start petitie tegen schrappen huishoudelijke hulp (Wmo)

In de petitie eist de FNV, samen met vakbond CNV, dat de huishoudelijk zorg in de Wmo behouden blijft, dat er geïnvesteerd wordt in de zorg en dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. De vakbonden gaan de petitie in september, in aanloop naar Prinsjesdag, aan de Tweede Kamer aanbieden.

Goede zorg geen luxe



Honderdduizenden mensen dreigen de huishoudelijke hulp te verliezen en de tienduizenden medewerkers die in huishoudelijk zorg werken dreigen hun baan kwijt te raken. ‘Dit is geen bezuiniging, maar het afschuiven van zorg en problemen op mensen zelf. Je tovert het werk niet weg. We roepen iedereen die vindt dat goede zorg geen luxe mag zijn op de petitie te ondertekenen’, zegt Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Samenleving betaalt de prijs



De gevolgen voor de zorgmedewerkers en mensen met een laag inkomen zijn groot. Duizenden banen in de huishoudelijke zorg staan op de tocht. Wie zorg nodig heeft, én veel geld heeft, kan zelf hulp betalen. Wie dat niet kan, blijft achter. Dat zal er ook toe leiden dat mensen met een zorgbehoefte in vieze huizen wonen. Zij kunnen zelf niet schoonmaken. ‘De verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen arm en rijk zijn nu al groot. Deze bezuinigingen maken die ongelijkheid alleen maar groter’, aldus Escarabajal.

Onmisbaar



Huishoudelijke hulp (HbH) is voor veel mensen onmisbaar om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In 2024 maakten 556.000 mensen gebruik van deze hulp, dat is een stijging van 41% ten opzichte van 2017 (bron CBS). HbH stijgt harder dan andere vormen van hulp die onder de Wmo vallen. Escarabajal: ‘Onvoorstelbaar dat het kabinet deze zorg de nek omdraait. Juist door de vergrijzing en het kabinetsbeleid waardoor mensen langer thuis blijven wonen is deze zorg onmisbaar.’

Van betaald werk naar mantelzorger



Volgens de vakbond komen de werkzaamheden door het wegbezuinigen van professionele hulp terecht bij mantelzorgers. Of dat nu familie, vrienden of buren zijn. Escarabajal: ‘Dat is geen oplossing, maar vergroot de problemen, want van mantelzorgers weten we dat ze nu al overbelast zijn. Bovendien worden zij zo van betaald werk gedwongen richting onbetaalde mantelzorg.’ CNV-onderhandelaar Bart Schnoor voegt daaraan toe: ‘Als hulp in de huishouding krijg je al niet ruim betaald. Deze maatregelen ervaren we als een trap na: stank voor dank.’

Signaleringsfunctie verdwijnt



De medewerkers huishoudelijke zorg doen daarnaast veel meer dan schoonmaken. Zij komen wekelijks bij mensen thuis en zijn voor hen niet zelden de enige regelmatige contacten. Ze maken een praatje, signaleren eenzaamheid, achteruitgang in gezondheid of onveilige situaties. Escarabajal: ‘Als die signaleringsfunctie verdwijnt dan is op termijn zwaardere en duurdere zorg het logische en verdrietige gevolg.’