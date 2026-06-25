CBS: Uitgaven gezondheidszorg 6,1 procent hoger in 2025

In 2025 is 120,2 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg. 'Dat is 6,9 miljard euro, 6,1 procent, meer dan in 2024', zo meldt het CBS donderdag.

Uitgaven gezondheidszorg even hard gegroeid als hele economie

In de afgelopen vier jaar, na de coronapandemie, zijn de uitgaven aan gezondheidszorg ongeveer even hard gegroeid als de hele economie. In 2025 bedragen de zorguitgaven 10,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), in 2022 was dat 10,1 procent', aldus het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Najaar bredere cijfers bekend

Het CBS publiceert twee cijfers over zorguitgaven: één volgens de internationale definitie van uitgaven aan de gezondheidszorg van Eurostat/OESO/WHO en één die, naast de gezondheidszorg, ook de uitgaven aan welzijnszorg (waaronder kinderopvang, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk) omvat. Dit bericht gaat over het internationaal afgestemde cijfer; het bredere cijfer verschijnt in het najaar, als er meer bronnen beschikbaar zijn.

Langdurige zorg

De internationale definitie van de uitgaven aan gezondheidszorg gaat over zorg met een medisch of verpleegkundig doel. Dat betekent dat de uitgaven aan langdurige zorg maar voor een deel onder deze definitie vallen.