KNMI: Code Rood voor midden en zuiden van het land

Het KNMI heeft rond 16.00 uur voor het midden en zuiden van het land code rood afgeven. Voor de drie Noordelijke provincies en Zeeland geldt code oranje. Voor het Waddengebied is code geel van kracht. Door het weerinstituut wordt er extreme hitte verwacht. Hierover is vanmiddag door het weerinpactteam over vergaderd.

Departementale Coördinatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In het weerimpactteam (WIT) zitten het Departementale Coördinatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW, zij vertegenwoordigen ook LVNL en LAC Scheepvaartverkeer), het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Verkeerscentrum Nederland (LAC Wegverkeer), politie en brandweer (KCR2) en Prorail.

Impactanalyse

'Zij hebben de kennis van de gevolgen van het weer op de weg, op het spoor en op het water. Ook hebben zij een landelijk overzicht van geplande evenementen. Dit team voert na afgifte van code oranje, of eerder als daar aanleiding toe is, een impactanalyse uit met als basis de weersverwachting van het KNMI', stelt het KNMI.

Opschaling naar Code Rood

'De verschillende partijen in het WIT geven advies tot het overgaan tot code rood', aldus het KNMI. Dit advies is door het metrologische instituut overgenomen. Wat precies de gevolgen zijn voor de Code Rood is nog niet bekend.