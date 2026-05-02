Politie goed voorbereid op mogelijke ongeregeldheden Scheveningen

De politie was op vrijdagavond 1 mei in grote getalen aanwezig op de boulevard en in de omgeving van Scheveningen. Deze grootschalig inzet had maken met signalen over mogelijke onrust die de politie eerder deze week ontving. Uiteindelijk zijn 4 personen aangehouden en zijn grote incidenten uitgebleven.

Eerder deze week ontving de politie informatie dat op sociale media berichten rondgingen waarin werd opgeroepen om op vrijdag 1 mei naar Scheveningen te komen voor een zogenaamde ‘blockparty’. De politie neemt deze signalen serieus en in combinatie met andere factoren zoals het mooie weer en de verwachte drukte is daarom ingezet op het voorkomen van grote ongeregeldheden. Dit deed de politie in samenwerking met diverse partners zoals de gemeente. In de avond waren veel agenten aanwezig waaronder bikers, het Parate Peloton en ruiters.

Aanhoudingen

Gedurende de avond waren grote groepen jeugd aanwezig op zowel de boulevard van Scheveningen als in de directe omgeving. De politie heeft proactief veel werk verricht. Hier en daar ontstonden vechtpartijtjes en opstootjes, maar grote incidenten bleven uit. Uiteindelijk zijn vier personen aangehouden. Drie van hen zijn aangehouden voor mishandeling, één voor belediging.

Burgemeester Jan van Zanen

‘Gisteravond heeft Scheveningen opnieuw te maken gehad met ernstige onrust, veroorzaakt door groepen jongeren die via sociale media waren opgeroepen om samen te komen. Dat is onacceptabel. Onze hulpdiensten, waaronder politie en mobiele eenheid, hebben krachtig ingegrepen om de openbare orde te herstellen en de veiligheid van bewoners, bezoekers en ondernemers te beschermen. Dat ook ondernemers extra maatregelen hebben genomen en goed hebben samengewerkt met de gemeente en de politie, verdient waardering. Geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren we nooit.

Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten. We blijven alert en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. Ik dank alle hulpdiensten voor hun inzet en alle bewoners en ondernemers voor hun geduld en veerkracht gisteravond.’