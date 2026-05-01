Eerste lokale zomerse dag

In het Limburgse Ell steeg de temperatuur naar 25,1 graden en daarmee is het de eerste lokale zomerse dag van het jaar. Gemiddeld stijgt het kwik op 29 april voor het eerst naar 25 graden en meer.

Gemiddeld, gemeten over de huidige klimaatperiode 1996-2025, wordt de eerste lokale zomerse dag op 29 april gemeten. Dit jaar is de eerste lokale zomerse dag dan ook iets later dan gebruikelijk. Zomerse dagen komen overigens steeds vroeger voor in ons klimaat. Dertig jaar geleden steeg het kwik gemiddeld pas op 17 mei voor het eerst ergens in het land tot boven 25 graden.

Laatste zomerse dag was in september

De vorige zomerse dag in ons land was op 20 september 2025. In het oosten en zuiden was het zomers warm met in Maastricht 25,9 graden. In Arcen, Ell en Horst werd het 25,8 graden. Ook in Twente, Eindhoven en Hupsel werd het zomers warm.

Zomers warm tussen 29 maart en 19 juni

Vorig jaar steeg de temperatuur op 12 april voor het eerst ergens in het land naar 25 graden en in 2024 was dat op 6 april het geval. In 2023 werd de eerste lokale zomerse dag pas op 22 mei genoteerd. In 2022 gebeurde dat op 9 mei en 2021 was het nog veel vroeger. Toen werd het op 31 maart al zomers warm in Ell, Eindhoven en Arcen. De vroegste lokale zomerse dag ooit gemeten blijft echter 29 maart 1968 met in Venlo en Gemert een maximumtemperatuur van 25,6 graden.

In 1984 moest erg lang worden gewacht op de eerste lokale zomerse dag. Pas op 19 juni werd het ergens in ons land warmer dan 25 graden. In ons verder opwarmende klimaat zullen we dit niet snel meer meemaken.

Vroeger soms regionaal geen enkele zomerse dag

In het verleden is het een paar keer voorgekomen dat op een enkel weerstation de 25 graden het hele jaar niet werd gehaald. Het gaat in dit geval enkel om kuststations zoals Den Helder en Vlissingen. In Den Helder werd in 1910, 1916, 1940 en in 1956 geen enkele zomerse dag genoteerd en in Vlissingen bleef de temperatuur in 1907 en 1965 het hele jaar onder 25 graden.