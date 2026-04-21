Politie volop bezig met onderzoek steekincident Blerick waarbij minderjarig meisje overleed

Het politieonderzoek naar het steekincident in Blerick, waarbij maandagochtend een minderjarig meisje om het leven kwam, is nog in volle gang. Dit laat de politie vandaag weten.

Bewoners aangehouden

'De bewoners van het pand aan de Elzenstraat waarin het incident is gebeurd, zijn aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de minderjarige', zo meldt de politie. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met de advocaat mogen hebben.

'Heftige zaak'

Nadat de melding van het steekincident rond 6.30 uur binnenkwam, schaalden de hulpdiensten groot op. Zo is direct tactisch en forensisch onderzoek opgestart. 'Op dit moment is een onderzoeksteam bezig in beeld te brengen wat zich in de woning heeft afgespeeld. Alle scenario’s staan nog open. Dit is een heftige zaak waarbij de politie zeer zorgvuldig te werk gaat', aldus de politie.

Meldt informatie aan politie

Mensen die meer informatie hebben, die mogelijk met dit geweldsincident te maken kan hebben, kunnen zich melden. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.