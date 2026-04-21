Verdachte opgepakt voor het in het water trappen persoon Oosterdokskade

De recherche heeft een 17-jarige jongen uit Lelystad op dinsdag 21 april 2026 aangehouden, mede na een bruikbare tip. 'De jongen wordt als hoofdverdachte aangemerkt voor het beledigen, mishandelen en in het water trappen van een persoon aan de Oosterdokskade in Amsterdam', zo meldt de politie vandaag.

Glazen uit bril geslagen

Het slachtoffer loopt maandagmiddag 2 maart rond 15.25 uur op de Oosterdokskade en wordt opeens door drie jongens die hem tegemoet komen uitgescholden. Hierop scheldt het slachtoffer terug en moet dat bekopen met een vuistslag op het hoofd. Het glas uit de bril van het slachtoffer valt op de grond. Op het moment dat het slachtoffer deze op wil pakken, krijgt de persoon een harde schop in de rug en belandt vijf meter lager in het water van het Oosterdok.

Ladder

Het slachtoffer weet uiteindelijk een ladder die aan de kade vastzit te bereiken. Een toegesnelde agent helpt het slachtoffer verder op het droge. Een ambulance komt voor het slachtoffer ter plaatse. Na ter plaatse te zijn behandeld, kan het slachtoffer met de politie mee om aangifte te doen.