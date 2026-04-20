Rijden onder invloed van cannabis vooral bij jongeren: TeamAlert start campagne

THC (cannabis) is met 71 procent de meest voorkomende drug in het verkeer (NFI, 2026). Vooral jongere bestuurders, onder de 26 jaar, testen positief op cannabis. Ook blijkt uit onderzoek van TeamAlert (2024) dat bijna de helft van de cannabisgebruikers binnen acht uur na gebruik nog achter het stuur, en een aanzienlijk deel zelfs binnen één uur. Vandaag, op 4/20, de internationale dag waarop cannabisgebruik centraal staat, lanceert TeamAlert daarom de campagne THSAFE, gericht op cannabisgebruik in het verkeer onder jongeren en combigebruikers.

De campagne speelt in op een opvallend probleem: veel jongeren denken dat ze prima kunnen rijden na cannabisgebruik, terwijl hun kennis over effecten, wettelijke limieten en gevolgen vaak onvolledig is of gebaseerd op aannames.

Cannabisgebruik in verkeer blijft onderschat risico

Cannabis is, na alcohol, de meest voorkomende drug in het verkeer (Nationale Drug Monitor, 2024). Jongeren vormen hierin een belangrijke risicogroep. Door een combinatie van beperkte rijervaring en onderschatting van risico’s zijn zij extra kwetsbaar.

Uit doelgroeponderzoek van TeamAlert blijkt bovendien dat:

jongeren risico’s vaak verkeerd inschatten

groepsdruk en routine een grote rol spelen

concrete gevolgen, zoals boetes of rijbewijsverlies, meer indruk maken dan abstracte gevaren

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) zegt: “Het is illegaal om te rijden onder invloed van wiet, marihuana of hasj. Daarmee kun je niet alleen jezelf in gevaar brengen, maar ook alle andere mensen in het verkeer. Daarom is het belangrijk dat TeamAlert deze campagne start, zodat jongeren bewust worden van de risico’s. Word je gepakt, dan moet je verplicht een cursus volgen en kun je daarnaast een hoge boete krijgen of je rijbewijs verliezen.”

Campagne sluit aan op leefwereld jongeren

Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep zich niet herkent in eerdere campagnes, zoals ‘Rij drugsvrij’ en de BOB-campagne. Dit onderstreept het belang van een gerichte aanpak voor cannabis en combigebruikers.

Met THSAFE speelt TeamAlert in op de kloof tussen perceptie en werkelijkheid, zonder belerende toon. Het concept vertrekt vanuit herkenbare situaties, zoals ‘smokebankjes’ en gesprekken binnen vriendengroepen, met als centrale vraag: hoe kom je veilig thuis na die joint? De campagne combineert kennisoverdracht met gedragsverandering en stimuleert jongeren om bewuste keuzes te maken in het verkeer.

Lancering op 4/20

De keuze voor 20 april is bewust. Juist op een dag waarop cannabisgebruik wereldwijd wordt genormaliseerd, wil TeamAlert aandacht vragen voor de risico’s in het verkeer. Met een kick-off en de inzet van rolmodel Jacin Trill sluit de campagne 100% aan bij de doelgroep.

“We willen niet zeggen: dit mag niet. We willen dat jongeren zelf nadenken: wat betekent dit voor mij, en hoe zorg ik dat ik veilig thuiskom?” - Benjamin Conteh (campagnemanager, TeamAlert)