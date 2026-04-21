dinsdag, 21. april 2026 - 16:09 Update: 21-04-2026 16:16
Automobilist (43) overleden na botsing met tractor in America
Op de N277 ter hoogte van America heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden. 'Hierbij kwam de bestuurder van de auto om het leven. Het gaat om een 43-jarige man uit Deurne', zo meldt de politie vandaag.
Tractor
Rond 16:50 uur vond het ongeval tussen een auto en een tractor plaats. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. 'De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit incident', aldus de politie.