woensdag, 22. april 2026 - 09:40 Update: 22-04-2026 09:42

Persoon overleden na steekincident Hoensbroek

De politie ontving dinsdagavond rond 22:35 uur een melding van een steekincident op de Akerstraat-Noord in Hoensbroek. Ter plaatse troffen de collega’s een gewonde man in een woning aan. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar aan zijn verwondingen overleden.

Forensische Opsporing (FO) is aanwezig en doet onderzoek in de woning. Daarnaast is de recherche bezig met het horen van getuigen en het bekijken van camerabeelden. Onderzoek naar de toedracht van het incident loopt.

