Jongen (12) overleden na verkeersongeval in Limburgse Steyl

Op de Roermondseweg in Steyl heeft vrijdagavond een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fiets. Het slachtoffer werd met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Overleden

'Het slachtoffer, een 12-jarige jongen uit de gemeente Venlo, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden', zo laat de politie maandag weten.

Onderzoek

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van dit verkeersongeval en vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken om contact op te nemen. De politie is ook nog op zoek naar camerabeelden die nog niet met de politie zijn gedeeld.