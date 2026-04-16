Politie vindt tienduizenden joints en kilo’s softdrugs in verborgen ruimte

Woensdagmiddag 15 april 2026 troffen agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en Eenheid Limburg een verborgen ruimte aan in een bedrijfspand in Echt. In de verborgen ruimte lagen zo’n 86.000 voorgedraaide joints en kilo’s softdrugs verstopt. Alle drugs werd door de politie in beslag genomen en vernietigd.

Speurwerk leidt naar verborgen ruimte

De politie startte een onderzoek naar aanleiding van verschillende verdachte situaties rondom twee panden aan de Edisonweg in Echt. Op woensdag 15 april gingen de agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) samen met de collega’s van Eenheid Limburg de twee bedrijfspanden binnen. Ze doorzochten met diverse specialistische eenheden en speurhonden alle hoekjes en gaatjes van beide panden. Op het eerste gezicht werden er geen verdovende middelen aangetroffen in de bedrijfsruimte, maar dankzij goed speurwerk werd in één van de bedrijfspanden een verborgen ruimte aangetroffen.

Daar lag een grote hoeveelheid softdrugs verstopt. Het gaat om zo'n 86.000 voorgedraaide joints, bijna 40 kilo hennep, ongeveer 120 kilo hasj en bijna 5 kilo Piatella hasj. Alle drugs zijn in beslag genomen en werden vervolgens vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.