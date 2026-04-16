Brand in boerderij in Nieuw Buinen

Woensdagavond werd rond 18.15 uur de brandweer van Stadskanaal en 2e Exloërmond opgeroepen voor een woningbrand aan het Zuiderdiep.

Brand snel onder controle

Al snel daarna werden ook de tankwagens van Borger en Gieten opgeroepen, maar hun inzet bleek niet nodig omdat het brandje snel onder controle was. Volgens de voorlichting van de (VRD) Veiligheidsregio Drenthe had er een brandje gewoed in de buurt van een kachel. Deze werd door de brandweer uit de woning verwijderd. De woning kwam door het brandje vol rook te staan.

Bewoners niet thuis, honden wel

De bewoners waren ten tijde van het uitbreken van de brand niet thuis. Wel waren er twee honden in de woning aanwezig. Deze zijn uit de woning gehaald en zij raakten niet gewond. Tijdens de brandweer inzet was het Zuiderdiep afgesloten in Nieuw Buinen.