Focus flitser geplaatst op N34 tussen Zuidlaren en Anloo

Sinds donderdag 9 april staat er een focusflitser langs de N34 tussen Zuidlaren en Anloo ter hoogte van hectometerpaal 100.1 Belangrijke kenmerken van de focusflitser zijn dat zij niet permanent blijven staan maar vaak wisselen van locatie.

Verplaatsbaar

Deze camera's zijn verplaatsbaar en staan vaak op risicowegen zoals N-wegen. De camera registreert met AI of een bestuurder een telefoon in de hand heeft. De camera's, vaak op een portaal of paal, maken foto's van de bestuurder en het kenteken.

Controle

AI herkent de telefoon, maar een menselijke boa van het CJIB beoordeelt de foto's uiteindelijk.

Boete

De boete voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden bedraagt in 2025 en 2026 € 430 of € 440 (exclusief administratiekosten).Doel: Het vergroten van de verkeersveiligheid en het terugdringen van afleiding in het verkeer.