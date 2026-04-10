Veiliger werken met asbest met nieuw vergunningstelsel

Om werken met asbest veiliger te maken, wordt naar verwachting per 1 januari 2027 een nieuw vergunningstelsel ingevoerd. 'Ook komen er erkende opleidingen voor werknemers die met asbest werken. De veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Europese Asbestrichtlijn. De nieuwe regelgeving gaat nu in internetconsulatie, zodat belanghebbenden kunnen reageren op de uitwerking ervan', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag.

Vergunningstelsel

Om werknemers beter te beschermen tegen de risico’s van asbest, is de Europese regelgeving strenger geworden. Deze Europese richtlijn vereist dat er gewerkt wordt met een vergunningstelsel. Dat is ten opzichte van de huidige regels een grote stelselwijziging. Alle Europese lidstaten moeten aan de nieuwe regels voldoen. Daarom past het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige regelgeving rondom asbestwerkzaamheden aan.

Categorieën vergunningen

Voor bedrijven komen verschillende categorieën vergunningen, van beperkt tot uitgebreid. Welke vergunning ze nodig hebben, hangt af van wat voor asbest ze verwijderen. Bedrijven die bijvoorbeeld alleen asbest in kitranden van ramen verwijderen, zoals schilders, hebben een beperkte vergunning nodig. Voor het verwijderen van asbest in onder meer stucwerk of isolatiemateriaal geldt de uitgebreide vergunning. Een basisvergunning is bijvoorbeeld nodig voor het verwijderen van asbestdaken. Als de nieuwe regelgeving in werking is, is er nog een overgangsperiode van een half jaar voor bedrijven om aan de regelgeving te voldoen.

Bijscholing

Ook voor werknemers die met asbest werken, gaan andere regels gelden. Zij moeten een opleiding volgen bij een erkende opleider. Na afronding moeten ze zich blijven bijscholen. De opleidingsresultaten komen in het register Gezond en Veilig werken met Asbest. Bij de vergunningaanvraag moeten bedrijven aantonen dat het personeel volgens de eisen is opgeleid.

Opleidingen

Nu al hebben mensen die met asbest werken een opleiding nodig. Daarom zijn er al veel asbestopleidingen die naar verwachting in aanmerking komen voor erkenning. Opleiders kunnen waarschijnlijk voor de zomer bij de Stichting Ascert een aanvraag voor erkenning doen. Het conceptbesluit en de conceptregeling liggen nu ter inzage. Reageren is mogelijk tot en met 10 mei 2026 via de internetconsultatie Implementatie Besluit Asbestrichtlijn.