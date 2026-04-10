Data op servers blijken goudmijn: 8 aanhoudingen voor identiteitsfraude

Miljoenen euro’s omzet, honderdduizenden afbeeldingen van valse documenten en gebruikers van over de hele wereld. Dat is waar de politie de afgelopen maanden zich in heeft vastgebeten, nadat op 27 augustus 2025 een website voor afbeeldingen van valse-identificatie offline werd gehaald en de servers in beslag werden genomen. Servers waarop heel veel data opgeslagen was. Van gebruikers tot gecreëerde documenten. ‘Voor ons begint het onderzoek nu pas echt’, waren toen de woorden van Ruben van Well van het Rotterdamse Team Cybercrime. Op dinsdag 7 en woensdag 8 april 2026 heeft de politie de eerste golf van aanhoudingen verricht, verdachten ontboden en er zijn stopgesprekken gevoerd.

VerifTools

Op 27 augustus 2025 heeft de politie – in samenwerking met de Amerikaanse FBI - een criminele infrastructuur een slag toegebracht, door de website VerifTools offline te halen en de servers in beslag te nemen. Afbeeldingen van documenten die via deze website zijn gekocht worden door criminelen gebruikt voor allerlei vormen van criminaliteit. Onder andere phishing en bankhelpdeskfraude. VerifTools wordt als één van de grootste aanbieders gezien, met een geschatte omzet van ruim 3 miljoen euro in het laatste jaar dat het platform online was. Het platform was via meerdere URL’s eenvoudig te vinden. Bezoekers uploadden een pasfoto, voerden valse gegevens in en genereerden hiermee vervolgens een afbeelding van een vals ID-bewijs. Deze afbeelding werd na betaling gedownload en vervolgens gebruikt om iemands ware identiteit te verhullen. Veel bedrijven en instanties maken gebruik van zogeheten Know Your Customer verificatie (KYC), waarbij vaak enkel een afbeelding van een ID vereist is. Door gebruik te maken van VerifTools kon die KYC-controle worden omzeild.

Onderzoek

De weken en maanden na de inbeslagname van de servers is er geïnvesteerd in het duiden en ordenen van de data die werd aangetroffen. Het leverde een ontluisterend beeld op:

636.847 gebruikers met een account - in de periode van februari 2021 tot augustus 2025

915.655 documenten gegenereerd - in de periode van mei 2023 tot augustus 2025

5169 afbeeldingen van valse Nederlandse documenten - dit gaat om paspoorten, rijbewijzen en verblijfsvergunningen.

236.002 afbeeldingen van documenten voor de VS – aangekocht voor 1.468,836,98 dollar in de periode van juli 2024 tm augustus 2025.

De grootgebruikers van het platform hebben honderden, en soms zelfs duizenden documenten gegenereerd



Aanhoudingen, ontbiedingen, stopgesprekken

De politie heeft een lijst opgesteld met geïdentificeerde verdachten die gebruik hebben gemaakt van VerifTools. Dat varieert van grootgebruikers tot eenmalige gebruikers. Op 7 en 8 april is een actie georganiseerd, waarbij door het hele land is ingezet op deze verdachten van identiteitsfraude. Afhankelijk van de verdenking en antecedenten van de verdachten is er in overleg met het Openbaar ministerie bepaald hoe er per zaak werd opgetreden. Dat kan strafvervolging zijn, een ontbieding, maar bijvoorbeeld ook een stopgesprek, afhankelijk van de omstandigheden.

De politie heeft tot nu toe:

8 aanhoudingen op verdenking van identiteitsfraude, valsheid in geschrifte en cybercrime gerelateerde strafbare feiten. Het gaat om mannen van 20 tot 34 jaar oud.

Bij doorzoekingen zijn gegevensdragers (smartphones, laptops), enkele wapens (of daarop lijkende voorwerpen), cash en crypto valuta aangetroffen en in beslag genomen.

Een aantal van de aangehouden mannen wordt ervan verdacht ‘grootgebruiker’ te zijn van het platform, met tientallen gegenereerde documenten.

9 verdachten hebben de opdracht gekregen zich te melden op het politiebureau (ontboden). Het gaat om 7 mannen van 18 tot 35 jaar oud, 2 meisjes van 15 en 16 jaar oud.

Met de twee minderjarigen zijn inmiddels stopgesprekken gevoerd



Identiteitsfraude

Op valsheid in geschriften, het valselijk opmaken van een identiteitsbewijs of valse betaalinstrumenten staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. ‘En dat beseffen met name die eenmalige gebruikers zich onvoldoende. Ze riskeren een strafblad voor het leven’, aldus Frank van den Heuvel, chef van de Rotterdamse Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). “Identiteitsfraude is de basis voor een hele hoop andere vormen van criminaliteit. De georganiseerde criminaliteit maakt daarom dankbaar gebruik van zulke tools. De afbeeldingen van de nepdocumenten worden ook gebruikt om aan de eenvoudigere manieren van ID-controles te ontkomen. Van een simpele controle op straat tot aan grote groepen werknemers die zonder werkvergunning werkzaam zijn.”

Slachtoffers

Frank vult nog aan: “Ook zien we in de data slachtoffers van identiteitsfraude terugkomen. Hun gegevens zijn waarschijnlijk ooit bemachtigd in een datalek. Vervolgens zijn die gegevens gebruikt om valse documenten te maken. Deze slachtoffers brengen we daar uiteraard van op de hoogte.”

Gesprekken

Ruben van Well van het Team Cybercrime van Rotterdam legt uit: ‘Daar waar we zien dat de fraude veel plaatsvindt in een bepaalde sector, zijn we in gesprek met die sector om te kijken wat hiertegen gedaan kan worden. Of als een bepaalde methode wordt misbruikt, zoals met een KYC-verificatie*, dan zijn we in gesprek gegaan met KYC-aanbieders, om samen te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat die verificatie omzeild wordt.’