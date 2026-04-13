Nederlandse organisaties geven eigen cyberweerbaarheid gemiddeld een 7,1

Nederlandse organisaties beoordelen hun eigen cyberweerbaarheid gemiddeld met een 7,1. Dat blijkt uit het onderzoek Cyberweerbaar Nederland 2026, uitgevoerd door Security Innovation Stories in opdracht van KPN.

Voor het onderzoek werden negentien CIO’s en CISO’s geïnterviewd en namen meer dan 250 IT- en securityprofessionals deel aan een enquête. Het onderzoek richt zich op de mate waarin organisaties in Nederland in staat zijn om digitale dreigingen te voorkomen, te detecteren en erop te reageren.

Uit het rapport blijkt dat veel organisaties de afgelopen jaren extra hebben geïnvesteerd in cybersecuritymaatregelen. Daarbij gaat het onder meer om monitoring van netwerken, incidentrespons en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers. Volgens de onderzoekers is de aandacht voor digitale veiligheid toegenomen door de groei van cyberdreigingen en strengere regelgeving.

Ook het gebruik van mobiele apparaten speelt volgens cybersecurity-experts een steeds grotere rol in de digitale weerbaarheid van organisaties. Zo worden smartphones en tablets veel gebruikt voor toegang tot bedrijfsnetwerken en zakelijke communicatie, waardoor beveiligingsmaatregelen zoals sterke authenticatie, updates en mobiele apparaatbeheer belangrijk zijn om datalekken en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat organisaties nog uitdagingen ervaren. Zo blijft het tekort aan gespecialiseerde cybersecurityprofessionals een belangrijk knelpunt. Ook geven veel respondenten aan dat het lastig is om beveiliging structureel in alle bedrijfsprocessen te integreren.

Volgens de onderzoekers is verdere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen belangrijk om de digitale weerbaarheid van Nederland te versterken. Door kennisdeling en gezamenlijke initiatieven kunnen organisaties beter voorbereid zijn op nieuwe vormen van cybercriminaliteit en datalekken.