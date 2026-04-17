Omgevingsdienst vordert 8,5 miljoen euro van Tata Steel voor uitstoot schadelijke stoffen

Uit metingen is opnieuw gebleken dat Tata Steel nog steeds te veel schadelijke stoffen uitstoot bij Kooksgasfabriek 1. Dit meldt de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vandaag.

PAK's en benzeen

'Het gaat om daarbij om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zoals PAK’s en benzeen. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid', aldus de omgevingsdienst.

Overschrijdingen KGF 1

In december 2024 heeft de Omgevingsdienst Tata Steel verplicht de overschrijdingen te stoppen. Uit metingen in april en mei 2025 van de Omgevingsdienst blijkt dat KGF 1 nog steeds de normen voor MVP1 en MVP 2 overschrijdt. Daarom moet Tata Steel nu een dwangsom betalen van € 8.532.500*.

Eerder, in februari 2026, is een eerste dwangsom van € 8.532.500 verbeurd omdat uit metingen van het bedrijf zelf bleek dat de norm werd overschreden. Met deze tweede verbeuring bereikt KGF 1 het maximale dwangsombedrag.

Last onder dwangsom

De Omgevingsdienst heeft lasten onder dwangsom opgelegd voor het overschrijden van milieunormen bij de batterijschoorstenen van KGF 1 en KGF 2. Dit is een financiële prikkel om overtredingen te stoppen. Tata Steel kreeg tot 15 april 2025 de tijd om de uitstoot bij KGF 1 en KGF 2 terug te brengen tot de toegestane norm. Gebeurt dat niet, dan moet het bedrijf een deel van de eerder opgelegde dwangsom betalen aan de Omgevingsdienst.

Vervolg

De Omgevingsdienst blijft meten en handhaven totdat Tata Steel de uitstoot binnen de normen brengt. Metingen uit december 2025 en maart 2026 worden nog beoordeeld. Omdat het maximale dwangsombedrag voor KGF 1 nu is bereikt, is de volgende stap dat de Omgevingsdienst beoordeelt wat dit betekent voor de vergunning. Daarbij wordt gehandeld volgens de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). Hierin staan landelijke richtlijnen voor handhaving bij overtredingen door bedrijven.