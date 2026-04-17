14 jaar cel en TBS voor moorden in IJsselmonde

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een 25-jarige man veroordeeld voor drie moorden, vuurwapenbezit en een poging doodslag. Eind 2024 en begin 2025 schoot hij drie willekeurige slachtoffers dood. Ook stak hij medio 2024 iemand neer die levensbedreigend gewond raakte.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Voor dit soort vreselijke feiten dringt een levenslange gevangenisstraf zich op. Maar uit onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte zijn daden pleegde onder invloed van diverse stoornissen met psychotische kenmerken en schizofrenie.

De rechtbank is daarom van oordeel dat de feiten in sterk verminderde mate aan de verdachte kunnen worden toegerekend. Dat heeft dan meteen ook invloed op de hoogte van de straf. De rechtbank legt daarom veertien jaar cel op en TBS met dwangverpleging.

Slachtoffers hadden geen schijn van kans

Alle drie de slachtoffers liepen nietsvermoedend over straat toen zij door de verdachte werden neergeschoten en hadden geen schijn van kans. Het vuurwapen had de verdachte een dag voor de eerste moord aangeschaft.

Zinloos

De moorden zijn zinloos en voor de nabestaanden nauwelijks te bevatten; zij moeten hun geliefde voor altijd missen. Op indringende en indrukwekkende wijze hebben enkele nabestaanden op de zitting woorden gegeven aan het verdriet en leed dat het plotselinge en gewelddadige verlies van hun geliefde heeft veroorzaakt.

Angst

Ook in de samenleving in het algemeen en in het stadsdeel IJsselmonde in het bijzonder hebben de moorden en de gedachte dat er iemand in de buurt rondliep die willekeurig mensen doodschoot tot grote angst en onrust geleid, ook (lang) nadat de verdachte was opgepakt. Bij de behandeling van de zaak tegen de verdachte is gebleken dat de ernst van de feiten in de samenleving nog steeds wordt gevoeld.

Steken

De verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag door een man meermalen te steken met een mes waardoor dit slachtoffer levensbedreigend letsel heeft opgelopen. Van en over dit slachtoffer is de rechtbank niet veel bekend geworden, maar het is duidelijk dat ook hem een ernstig strafbaar feit is aangedaan.

Stoornissen van de verdachte

De verdachte leidt aan verschillende stoornissen zoals schizofrenie, heeft een verstandelijke beperking en gebruikte veel cannabis. De combinatie van dit alles bleek een giftige cocktail. Hij handelde onder invloed van stemmen die hem vertelden dat hij mensen moest doden voor geld.

Hoewel de verdachte weet dat hij geen mensen om het leven mag brengen, was hij door de combinatie van het psychotische toestandsbeeld en zijn verstandelijke beperking niet goed in staat de werkelijke betekenis en gevolgen van zijn daden te overzien voor de slachtoffers en voor zichzelf of om naar die kennis te handelen.

Straf en maatregel

Bij een volledige toerekeningsvatbare verdachte zouden deze feiten zonder enige twijfel tot een levenslange gevangenisstraf hebben geleid. Die straf is nu niet op zijn plaats omdat de feiten de verdachte in sterk verminderde mate worden toegerekend. Dit leidt tot een aanzienlijke strafvermindering. De geestelijke gesteldheid en de andere persoonlijke omstandigheden van de verdachte leiden er echter niet toe dat de straf zover kan worden verminderd dat hij onmiddellijk aan zijn psychische problematiek kan worden behandeld.

Dan zou de rechtbank hem louter TBS of TBS met een korte gevangenisstraf moeten opleggen. Dat kan niet. Want de verdachte heeft drie misdrijven gepleegd die behoren tot de zwaarste categorie misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent.

Die misdrijven hebben tot grote maatschappelijke beroering geleid en zijn een grote inbreuk op de rechtsorde door de volstrekte willekeur, door de zinloosheid van de misdrijven en niet in de laatste plaats door de executie-stijl waarmee de verdachte in elk geval een van de moorden heeft gepleegd. Dan weegt het strafdoel van genoegdoening en van herstel van de rechtsorde, met andere woorden van vergelding, heel zwaar en is er minder ruimte om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, hoe zeer de rechtbank ook ziet in welke omstandigheden de verdachte verkeert.