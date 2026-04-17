8 miljoen Nederlanders kiezen ondanks wereldwijde spanningen voor vakantie

In de april-meivakantie trekken ruim acht miljoen* Nederlanders eropuit voor een vakantie, blijkt uit de nieuwste ANWB Vakantiemonitor. Mensen blijven niet thuis vanwege de onrust in de wereld, maar passen hun vakantieplannen wel aan. Vooral Europese bestemmingen zijn populair: bijna alle vakantiegangers (94%) blijven op het eigen continent. Daarentegen verliezen verre reizen, met name naar Amerika, aan aantrekkingskracht.

Het aantal Nederlanders dat in april of mei op vakantie gaat (59%) blijft gelijk aan vorig jaar. Ook zegt 35% langer weg te blijven. De april-meivakantie is opvallend genoeg ook populair onder mensen die niet aan schoolvakanties gebonden zijn: maar liefst 68% van hen kiest toch voor deze periode.

De april-meivakantie is voor veel vakantiegangers een geschikt moment om eropuit te gaan: het weer is aangenaam (niet te heet), het is minder druk en vaak goedkoper dan in de zomervakantie. Daarom noemt 54% van alle vakantiegangers in april/mei een Zuid-Europees land, waaronder Frankrijk, als vakantiebestemming.

Vakantiegangers laten hun planning steeds vaker afhangen van klimaat en drukte:

57% vermijdt drukbezochte steden als Venetië en Barcelona.

55% houdt rekening met extreem weer (vorig jaar was dit 45%).

Voor 33% is de meivakantie zelfs de belangrijkste vakantie van het jaar.

Europa op recordhoogte

Europa is dit voorjaar populair: 94% van de Nederlanders viert er vakantie. Nederland zelf blijft koploper (40%), gevolgd door Duitsland, Spanje, België en Frankrijk. Binnen Europa verschuift het reisgedrag: meer mensen reizen met de (elektrische) auto en vliegen minder vaak (2026: 34%, vorig jaar: 40%). Duitsland is dit jaar opgeklommen naar plek twee en heeft Spanje ingehaald.