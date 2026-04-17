Benoeming regeringscommissaris Hersteloperatie Groningen en Noord-Drenthe

Het kabinet stelt Henk Nijboer aan als regeringscommissaris voor de hersteloperatie in Groningen en Noord-Drenthe. Nijboer gaat deze rol per direct vervullen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de regeringscommissaris de opdracht heeft de schadeafwikkeling soepel te laten verlopen en de versterkingsoperatie zo voortvarend mogelijk af te ronden. Ook wordt hij medeverantwoordelijk voor de uitvoering van ‘Nij Begun’, met daarbinnen onder andere de Sociale en Economische Agenda en verduurzamings- en isolatiemaatregelen voor de regio.

Minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Met Nijboer als regeringscommissaris krijgen Groningen en Noord-Drenthe iemand die rust en continuïteit brengt – precies wat nu nodig is. Ik ken hem als een nuchtere en kundige Groninger die op volle kracht kan doorbouwen aan de herstel- en versterkingsopgave en het toekomstperspectief van de regio. Natuurlijk blijf ik als minister nauw betrokken en politiek verantwoordelijk, maar door samen te werken met een regeringscommissaris met Groningse wortels kunnen we meer bereiken. Ik kijk uit naar de stappen die we gezamenlijk gaan zetten.”

Henk Nijboer: “De toekomst van Groningen en Noord-Drenthe gaat mij aan het hart. Daarom wil ik me vol overtuiging en energie inzetten als regeringscommissaris om te helpen de schadeherstel- en versterkingsopgave beter te laten verlopen en de regio nieuw perspectief te bieden. Net als bij de Sociale Agenda van Nij Begun, ga ik mijn werk zoveel mogelijk samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, lokale bestuurders en het Rijk doen.”

Nijboer is geboren en getogen in Groningen en goed bekend met de vraagstukken in de regio. Als Kamerlid was hij jarenlang betrokken bij het hele dossier. Hij heeft als kwartiermaker van de Sociale Agenda veel samengewerkt met bestuurders in zowel de regio als Den Haag. In nauwe samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties heeft Nijboer een breed gedragen Agenda opgesteld, die nu in uitvoering wordt gebracht.

Nijboer zal zowel vanuit Groningen als Den Haag zijn rol invullen. Hij begint zijn werk als regeringscommissaris maandag in de gemeente Eemsdelta en dinsdag in de gemeente Midden-Groningen, waar hij samen met lokale bestuurders in gesprek gaat met inwoners en maatschappelijke organisaties.

Proces

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht op 4 maart een bezoek aan Groningen om met bestuurders en organisaties te praten over de profielschets voor de regeringscommissaris. Over de precieze invulling van de opdracht gaat Nijboer de komende tijd in gesprek met de provincies, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties. Nijboer zal in overleg met de regio en het Rijk zorgen voor een goede overdracht van zijn taken als kwartiermaker van de Sociale Agenda.