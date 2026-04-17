Jongen dwong 5 personen op hun knieën en ze moesten 'sorry' zeggen

Een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland verdacht van drie geweldsfeiten die op 13 april jl. in Haren hebben plaatsgevonden', zo meldt het OM vrijdag.

'Sorry'

'De jongen wordt verweten dat hij vijf personen heeft gedwongen op hun knieën te gaan zitten en vervolgens sorry moesten zeggen. Dit is gefilmd en daarna verspreid via social media', aldus het OM. Ook wordt hij verdacht van het op dezelfde dag stelen van een fatbike, een poging diefstal van een scooter en bedreiging. Het onderzoek naar de feiten is nog in volle gang.

Strikte voorwaarden

De rechter-commissaris vindt dat er voldoende redenen zijn om de verdachte langer vast te houden. Echter, het jeugdstrafrecht is er op gericht dat minderjarigen in de toekomst niet opnieuw de fout in moeten gaan. Daarom wordt niet alleen ingezet op vergelding maar juist ook op hulpverlening. De verdachte is onder strikte voorwaarden in vrijheid gesteld. Hij moet zich over enige tijd verantwoorden voor de jeugdstrafrechter.

Beelden niet verspreiden

Een van de incidenten is dus gefilmd en die beelden zijn verspreid via sociale media. Geweldpleging in het openbaar, het filmen van strafbare feiten en het vervolgens verspreiden van dat beeldmateriaal komt helaas vaak voor. Dit kan een grote impact hebben op de slachtoffers.

Beelden wel delen met politie

Het constant geconfronteerd worden met het strafbare feit doet soms net zo veel pijn, en misschien zelfs wel meer pijn, als het misdrijf zelf. Het is om die reden dat politie en OM oproepen om deze beelden niet te verspreiden via sociale media of te delen in appgroepen. Als je dergelijke beelden ontvangt kan je die beelden met de politie delen en vervolgens verwijderen.