Zes personen op heterdaad aangehouden na onderzoek bankhelpdeskfraude

In een woning aan de Klieverink in Amsterdam-Zuidoost zijn op woensdag 10 juni zes personen op heterdaad aangehouden. Zij worden verdacht van het zich onterecht voordoen als bankmedewerker. De verdachten komen allemaal uit Amsterdam en zijn tussen de 15 en 30 jaar oud

Tijdens de heterdaad aanhouding, was er een actief gesprek met een slachtoffer gaande. Het gesprek werd in een callcenter gevoerd, dat voor de oplichtingen binnen de woning was ingericht. Bij de aanhoudingen zijn meerdere gegevensdragers, waaronder laptops en telefoons, in beslag genomen. Ook werden er verschillende bankpassen aangetroffen. Het verdere onderzoekt loopt nog waarbij meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Onderzoek

Het Landelijke Interventieteam Digitale Criminaliteit kwam de verdachten op het spoor nadat er meerdere slachtoffers een melding hadden gemaakt dat ze telefonisch waren opgelicht. De slachtoffers werden benaderd door een zogeheten ‘bankmedewerker’. De ‘bankmedewerker’ legde aan de slachtoffers uit dat er verdachte transacties op hun rekening plaatsvonden. Via slinkse wijze probeerden zij vervolgens de slachtoffers te overtuigen om hun limieten te verhogen en wisten hierdoor in meerdere gevallen grote sommen geld weg te sluizen. In enkele gevallen is er ook een “bankmedewerker” bij het slachtoffer thuis geweest om te “helpen” bij het veiligstellen van de rekening.

Babbeltrucs

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee criminelen mensen proberen op te lichten. Helaas vaak met succes. Ze bellen op, komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een mooie smoes. Een echte agent of medewerker van de bank zal echter nooit bellen of aan de deur komen om bijvoorbeeld sieraden, geld of een bankpas op te halen.