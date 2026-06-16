Hete en benauwde periode op komst

De komende tijd loopt de temperatuur steeds verder op en wordt het behoorlijk warm. Vrijdag is de warmste dag met in vrijwel het hele land meer dan 30 graden. Daarbij voelt het voor veel mensen benauwd aan en is kans op felle onweersbuien. Dit meldt Weeronline.

In het midden en zuiden van het land is het vandaag en morgen al wat warmer met 23 tot 25 graden. In het noorden laat de warmte iets langer op zich wachten en is het beide dagen zo’n 20 graden. Daarbij is vooral woensdag kans op enkele buien. De kans op buien is het grootst in het noorden, maar ook elders is kans op een enkele bui.

Vanaf donderdag tropische temperaturen

Donderdag wordt een zomerse dag. Er is veel ruimte voor de zon en het blijft de hele dag droog. De maxima liggen rond 25 graden in het noorden en rond 27 graden in het midden van het land. In het zuiden worden waarschijnlijk al tropische temperaturen gehaald en kan het kwik oplopen naar zo’n 31 graden. Al met al is het heerlijk weer om lekker op een terras neer te strijken.

Wie buiten van de warmte gaat genieten moet zich goed insmeren. In deze tijd van het jaar loopt de zonkracht al snel op en er kan dan ook zonkracht 7 worden behaald. De onbeschermde huid kan dan snel verbranden.

Benauwd en warm in aanloop naar buien

Vrijdag wordt het nog meer puffen, want in bijna het hele land wordt het tropisch warm. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur mogelijk onder de 30 graden. De hoogste temperaturen zijn waarschijnlijk te vinden in Limburg en het oosten van Brabant, waar het zo’n 33 graden wordt. Daarbij voelt de warmte voor veel mensen oncomfortabel aan door de hoge luchtvochtigheid. Dit geeft al snel een drukkend of benauwd gevoel. Het is ook niet volop zonnig, al weet de zon redelijk door de bewolking heen te schijnen.

Bij deze hitte en hoge luchtvochtigheid kunnen felle buien ontstaan. Het kan flink doorplenzen met veel onweer en mogelijk ook hagel.

Plaknacht en iets minder heet weekend

Het is lange tijd licht (tussen 5:20 en 22:00 uur) en het koelt ’s nachts niet meer zo ver af. Zo wordt het in de nacht naar zaterdag niet veel kouder dan 18 graden. In Limburg komt het kwik mogelijk niet eens onder 20 graden. Voor veel mensen betekent dit een verminderde nachtrust.

In het weekend is de hitte nog niet verdreven. Wel wordt het wat minder heet dan op vrijdag, want de maxima liggen veelal tussen 25 en 30 graden. Met name op zaterdag is nog kans op onweersbuien, terwijl het zondag op de meeste plaatsen droog blijft.

Gevolgen voor de gezondheid

De zwembadjes kunnen weer worden gevuld en de ventilatoren uit de kast gehaald. In zo’n warme periode is wat verkoeling namelijk geen overbodige luxe. Hoewel sommigen de hitte erg fijn vinden, kan dit voor veel mensen ook oncomfortabel worden. Zeker met de hoge luchtvochtigheid en de plaknachten is de zogenaamde hittestress vrij groot. Dat betekent dat de warmte stress veroorzaakt voor het lichaam en er kans is op oververhitting of een zonnesteek. Het is daarom belangrijk de schaduw op te zoeken en veel water te drinken als je het erg warm hebt. Vooral bij ouderen kan de hitte snel te veel worden.

Kans op regionale hittegolf en records

Mogelijk is deze week sprake van een regionale hittegolf in het zuiden. Dat betekent dat het 5 aaneengesloten dagen warmer is dan 25 graden, waarvan het 3 dagen zelfs warmer is dan 30 graden. Dit zou al de tweede regionale hittegolf van het jaar zijn. Niet eerder sinds de start van de metingen kwam het zo vroeg in het jaar tot een tweede regionale hittegolf. Alleen in 1947 en 1976 kwam het ook tot twee regionale hittegolven in mei en juni, maar daarbij kwam de tweede hittegolf pas iets later in juni voor. Deze begonnen op 24 en 22 juni. De vroegste hittegolf ooit vond plaats van 6 t/m 10 mei in 1976 in Volkel, Gemert, Soesterberg en Deelen.

Mogelijk wordt het ook zo warm dat er datumrecords worden verbroken. Vooral vrijdag is dit mogelijk, want het huidige record staat op 33,9 graden in Ell. In ieder geval is het een behoorlijk warme periode en kunnen de waterijsjes vast worden ingeslagen.